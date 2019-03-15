بين "كيا" و "أمازون" شراكة استراتيجية.. ما الجديد؟!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (Engadget)

عقدت شركة "كيا" شراكة مع شركة "أمازون" للإتاحة لمالكي سياراتها الكهربائية، طلب وحدات شحن في المنزل وجدولة التركيبات المنزلية عبر الشركة الأخيرة. وبحسب موقع "engadget"، فقد أصبح بإمكان العملاء اختيار محطة الشحن في المنزل، ومن ثمّ جدولة تركيبها مع فني كهربائي محلّي مرخص من خلال وحدة "أمازون هوم سيرفيسيز".

وتعد الشراكة مع "كيا" استراتيجية بالنسبة لـ "أمازون"، حيث يمكنها الاستفادة من "أمازون هوم سيرفيسيز"، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمشترين للاختيار من علامات تجارية أخرى من أجهزة شحن السيارات الكهربائية وملحقاتها. ولذلك، فإنه يمكن لمالكي كيا الاختيار بين شاحن بقيمة 764 دولاراً من Bosch، الشريك الرسمي لـ"كيا"، أو الشاحن الأرخص قليلاً من "أليكسا" بقيمة 699 دولاراً أو الشاحن من "جوس بوكس" بقيمة 549 دولاراً.

وكانت "كيا" أزدلت النقاب عن سيارتها الكهربائية "imagine" الكروس أوفر الإختبارية، التي تدعم تقنية الشحن اللاسلكي، وذلك خلال معرض جنيف الدولي الذي ينتهي في 17 آذار/مارس الجاري.

وتتميز السيارة الجديدة برحابة المقصورة الداخلية ومقاعد مكسوة بالجلد والحرير، إلى جانب لوحة قيادة تشتمل على 21 شاشة متصلة ببعضها البعض.

ولفتت "كيا" خلال المعرض إلى أنّ "آلية الشحن اللاسلكي للبطارية هي أكثر راحة من تقنية الشحن بواسطة الكابل"، موضحة أنّ "imagine تتخذ موقعاً وسطاً بين الفئة المدمجة والفئة المتوسطة.

ومع ذلك، فإنّ "كيا" لم تفصح عن فرص دخول السيارة الكهربائية Imagine الاختبارية مرحلة الإنتاج القياسي.

مصدر الصورة: Car Logos

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