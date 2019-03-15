احذروا.. ثغرة خطيرة في أنظمة "ويندوز"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (hackesh)

حذّرت شركة “كاسبيرسكي لاب”، المتخصصة بأمن المعلومات، من ثغرة برمجية خطيرة في أنظمة “ويندوز” المُخصصة للحواسب. ولفتت الشركة الى أنها أرسلت إلى شركة “مايكروسوفت”، معلومات مفصلة بشأن تلك المشكلة، والتي أصدرت بدورها تحديثات جديدة لأنظمة “ويندوز”، لكن وجود الثغرة سابقًا سمح لمجموعتين من “الهاكرز” على الأقل بالوصول إلى العديد من حواسب المستخدمين.

وأوضحت الشركة أن الثغرة الخطيرة التي عثر عليها خبراؤها، كانت تتيح لقراصنة الإنترنت الوصول إلى أي حاسب يعمل بأنظمة “ويندوز-8″ و”ويندوز-10” عبر برمجيات اختراق خاصة، وسرقة بيانات الحاسب والتحم به كليًا.

وبيّن العديد من مستخدمي أنظمة “ويندوز-10″، أن التحديثات التي أصدرتها “مايكروسوفت”، في مطلع مارس/ آذار الجاري، أبطأت عمل بعض البرامج والتطبيقات في حواسبهم، وينتظرون منها أن تطلق تحديثات أخرى لمعالجة تلك المشكلة.

يُذكر أن بعض التسريبات تؤكّد أن التحديثات القادمة ستُزيل البرامج التي لا تتوافق مع حاسب المستخدم تلقائيًا.

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