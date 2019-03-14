هواوي تكشف عن "نوفا 4e".. اليكم مواصفاته!

... هواوي تطلق أول هواتف ذكية في العالم تعتمد "خط دبي" كشفت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في دبي النقاب عن سلسلة هواتفها الذكية هواوي مايت 10 التي تتمتع بقدرات ذكاء اصطناعي غير مسبوقة

... هواوي تضيء واجهة برج خليفة بآخر هواتفها الذكية (فيديو) في عرض ضوئي مذهل على واجة أعلى برج في العالم أطلقت مجموعة هواوي من دبي، سلسلة هواتفها الذكية المرتقبة هذا العام HUAWEI Mate 20 للمستخدمين

... ميزة في هواتف هواوي يعجز عنها آيفون وغالاكسي يحتاج بعض مستخدمي مواقع التواصل إلى تشغيل أكثر من نسخة من تطبيقات التواصل على هاتفهم مع امتلاكهم أكثر من حساب على تلك الشبكات.

... ناسا تنشر صور عالية الدقة لطائرتين تخترقان حاجز الصوت! (صور) ضمن الأبحاث الرامية لتطوير طائرات قادرة على اختراق جدار الصوت من دون إحداث انفجار صوتي،نشرت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) صوراً عالية الدقة لتجربة فريدة!

... روبوت لنقل "أسوأ الأخبار" للمرضى في مستشفى واجه مستشفى أمريكياً موجةً عارمةً من الغضب من قِبَلِ أسرةِ مريض، بعد أن لجأ المستشفى إلى روبوت ليبلغهم أن المريض على وشك الموت.