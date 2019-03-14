هواوي تكشف عن "نوفا 4e".. اليكم مواصفاته!
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (androidheadlines)
كشفت شركة هواوي اليوم بشكل رسمي عن هاتفها الجديد "نوفا 4e"، الذي يدخل ضمن سلسلة هواتف نوفا. ويحمل الهاتف الجديد مواصفات متطابقة تماماً مع التسريبات التي تم تداولها حول الجهاز طوال الأيام الماضية.
مصدر الصورة: androidheadlines
ويتضمن الهاتف الجديد المواصفات التالية:
النظام : أندرويد 9.0 مع واجهة هواوي EMUI 9
الشاشة : من نوع lcd بحجم 6.15 إنش بدقة FHD+.
البطارية : بحجم 3340mAh تدعم الشحن السريع بقوة 18W
المعالج : من هواوي فئة Kirin 710.
ذاكرة التخزين : 128GB مع دعم للذاكرة الخارجية حتى 512GB.
الذاكرة العشوائية : 4GB و 6GB.
كاميرا السيلفي : بدقة 32MP.
الكاميرات الخلفية : ثلاث كاميرات بدقة 24MP+ 8MP+ 2MP.
الالوان : اسود – ابيض – ازرق
الهاتف متوفر للطلب المسبق في السوق الصيني بدءأ من اليوم بسعر 295 دولار لنسخة 4GB رام وبسعر 340 دولار لنسخة 6GB رام.
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