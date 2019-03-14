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من "ناسا".. صورة بانورامية رائعة للكوكب الأحمر

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (ناسا)

نشرت وكالة الفضاء الأمريكيّة "ناسا" صورة بانورامية كان التقطها مسبار "أوبورتنتي" لسطح المريخ. وتتكوّن الصورة هذه من 354 صورة مجتمعة، كان آخرها صورة ملتقطة باللونين الأبيض والأسود فقط.

وفي ربيع العام الماضي 2018، التقط المسبار صوراً يومية لـ"بيرسيفيرانس فاي"، وهي منطقة بحجم ملعبي كرة قدم تقع بالقرب من فوهة إنديفر على المريخ.

وفي شباط الماضي من العام الحالي 2019، وضعت "ناسا" هذا المسبار خارج الخدمة بعد قضائه 15 عاماً على سطح المريخ. وطوال تلك الفترة، التقط "أوبورتنتي" الكثير من الصور والعينات التي ساهمت في اكتشافات "ناسا" لجهة فوهة إنديفر وعينات المياه على سطح الكوكب الأحمر.

مصدر الصورة: ValueWalk

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