بنسخته الـ 73 "كروم" يطلق DuckDuckGo .. تعرف إليه

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (techcrunch)

أطلقت غوغل تحديثًا جديدًا لمتصفحها كروم بنسخته 73 قبل يومين، وهذا التحديث هو عبارة عن اضافة الخيار لوضع محرك البحث DuckDuckGo كمحرك رئيسي للمستخدم من خلال إعدادات محرك البحث المفضل، مما للمستخدمين خيارًا مختلفًا في هذا المجال.

وتأتي هذه الخطوة من غوغل، لتبرهن على دعمها لمنافسيها وعدم فرض سيطرتها على السوق. وفي وقت سابق، كانت غزغل قد ساعدت DuckDuckGo بالحصول على نطاق قصير لمحرك البحث بكتابة Duck.com بدلًا من كتابة كامل الجملة DuckDuckGo. واليوم، ترفع من مسوى هذه المساعدة اذ أصبحت تتيح استخدام المحرك ضمن خيارات محركات البحث في متصفحها كروم في أكثر من 60 سوق وبلد حول العالم.

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد غرم غوغل بمبالغ كبيرة أكثر من مرة بسبب سياسة الاحتكار في منتجاتها مثل محرك البحث وأنظمة التشغيل.

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