عطل يصيب "Gmail" و"غوغل درايف" في مختلف دول العالم

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (newshub)

توقف موقع "جي مايل - Gmail" ومعه خدمة التخزين السحابي "غوغل درايف - google drive"، اليوم الأربعاء، عن العمل في مختلف دول العالم، وقد تقدّم المئات من الأشخاص بشكاوى تؤكد انقطاع الموقعين خلال الساعات القليلة الماضية.

ووفقاً لموقع " newshub"، فإنّ "الإنقطاع بدأ في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وانتشر تدريجياً في جميع أنحاء العالم وصولا إلى نيوزيلندا".

وأشار الكثير من مستخدمي الموقع وخدمة التخزين أنّهم "لا يستطيعون التحقق من رسائل بريدهم الإلكتروني على Gmail، كما لا يمكنهم التحقق من الملفات المرفقة على خدمة التخزين غوغل درايف".

ويشير تقرير إنقطاع الخدمة على موقع "جي مايل" ورود أكثر من 1100 شكوى في غضون 20 دقيقة فقط، تؤكد توقفه عن العمل، الأمر الذي دفع بالعديد من الأشخاص للإعلان عن شكواهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

إلى ذلك، فقد كشفت رسالة منشورة على خدمة "GSuite" من "غوغل" أنّها "الشركة تحقق في تقارير عن وجود مشكلة في جي مايل، وستقدم مزيداً من المعلومات في وقتٍ قريب. يمكن للمستخدمين المتأثرين الوصول إلى جي مايل، لكنهم سيواجهون رسائل خاطئة".وفي العام 2016، تسبب انقطاع خدمة "جي مايل" لوقت طويل إلى حدوث مشكلات كبيرة لملايين الأشخاص والشركات في جميع أنحاء العالم.

مصدر الصورة: Newshub

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