10 توجهات ونزعات علمية ستبرز في العام 2019.. ما هي؟

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (الشرق الأوسط)

قام علماء أمريكيون بتحديد 10 نزعات وتوجهات عالمية ستتخذ في هذا العالم شكل ظواهر متطورة خلال العام 2019. ومع بعضها مجتمعة، فإن هذه الظواهر ترسم عالماً يشارف على تطوّر تقني غير مسبوق، وكارثة بيئية محتملة، وتحوّل جيوسياسي، وتحوّل مالي واقتصادي، وذلك وفقاً لبخراء شاركوا في تقرير نشره موقع "كوارتز" الالكتروني.

فما هي هذه النزعات؟

1- آلات بأدمغة

أصبحت الروبوتات تحل مكان البشر، وساهمت في قلب مفهومنا للبشرية رأساً على عقب، إذ تعمل الأدمغة البشرية اليوم على تشغيل الأطراف الصناعية، وأصبحت روبوتات المحادثة نسخة رقمية عن البشر، بينما يساعد الذكاء الصناعي، الشخص الأعمى على الرؤية من جديد.

2- علم التعلم

ما المجالات التي يمكن للبشر أن يفلحوا فيها أكثر من الروبوتات؟ ليس في الرياضيات طبعاً. والسؤال الذي يطرح نفسه أيضاً: كيف يجب علينا إعادة تصور التعليم والتعلم لنكون أفضل من الآلات؟ يمكن لعلم الإدراك مثلاً أن يشرح لنا كيفية حصول عملية الذاكرة والتحفيز والتعلّم، ولكنّ البشر هم وحدهم من يستطيعون اتخاذ القرار المناسب حول كيفية تسخير هذه التقنية لهدف سامٍ.

3- انتشار محتوى الفيديو

أصبحت منصات وخدمات الفيديو كثيرة ومتاحة والشركات تتنافس فيما بينها، وأصبح الأجهزة والتطبيقات تتيح استهلاك المحتوى إلى درجة فاقت حاجة الناس.

4- الفضاء والبيئة

تلعب الأقمار الصناعية دوراً أساسياً في اقتصادنا عبر تحديد توقيت كلّ صفقة مالية تحصل حول العالم. أمّا الجديد، فهو أنّ الفضاء أصبحَ مصدراً جاذباً للمستثمرين أصحاب رؤوس الأموال الذي يخصصون مليارات لتأسيس شركات ناشئة تعمل في مدار الأرض.

5- السباق نحو "صفر انبعاثات"

يعاني العالم من التغير المناخي، وتسعى الحكومات جاهدة لتطبيق قوانين صارمة للحد من الانبعاثات الضارة التي تهدّد البيئة.

6- مستقبل الغذاء

تسعى الشركات الغذائية حول العالم للبحث عن طرقلصناعة البيتزا المثلّجة التي تساعد في الوقاية من مرض ألزهايمر، كما تلعب تقنية مبرمجة دوراً مهماً في ضمان سلامة المخزون الغذائي. كذلك، فإنّ العلماء يعملون على تعديل الجينات المطلوبة لصناعة ما يرون أنّها ثمار الطماطم المثالية.

7- مستقبل العمل

بات الذكاء الاصطناعي يعدّد الكثير من المهن، التي قد تتعرض للإنقراض. كذلك، فإنّ الوظائف الجديدة المبتكرة تتغير بسرعة كبيرة، ويشير البحث العلمي اليوم إلى أنّ الوظائف التي تتطلّب مهارات عادية مصيرها الزوال.

8- نجاحات طبية

ساهم التطور التكنولوجي والذكاء الإصطناعي إلى تقدم كبير على الصعيد الطبي، وتسهم العلوم الطبية اليوم في توسيع حدود الضوابط التي تحكم طبيعتنا البشرية. إلّا أنّ تراجع أعداد الوفيات وزيادة طول الأعمار يعني أن أعداد السكان سترتفع، مما سيتطلّب المزيد من الموارد كالغذاء والمياه والطاقة. ومع ذلك، فإنّ تكلفة الكثير من التطوّرات الطبية الحديثة لا تزال باهظة جداً بالنسبة لغالبية سكّان هذا العالم، وهذا الأمر من شأنه أن يفاقم التفاوت الصحي في حال لم نحضّر أنفسنا له ونتأقلم معها.

9- نفوذ مالي ودولي

يوظّف المستثمرون مبالغ غير مسبوقة في طفرة التقنية المالية لتمويل كلّ الابتكارات من المصارف الوليدة إلى وسائل الرهان الحديثة. ويواجه المصرفيون تحديات كبيرة تضعها شركات تقنية عملاقة كغوغل وتينسينت، بينما يتبارى المقرضون المخضرمون على جذب الزبائن والمبرمجين وعلماء البيانات. إلى ذلك، فإنّ الأموال الورقية تشهدُ تراجعاً في بعض المناطق الجغرافية، بينما تزداد شعبية النقد أكثر من أي وقت مضى في مناطق أخرى.

10- نفوذ الصين

سيشهد العام 2019 صراعاً بين تقنيي الصين والولايات المتحدة، وبدأ هذا الصراع يتجلى بوضوح عبر المعركة حول شركة "هواوي".

مصدر الصورة: forbes

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