هواوي تصل إلى مناطق سرّية في أمريكا.. فهل تهدد أمنها؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( cnn )

خارج قاعدة مالمستروم للقوات الجوية في وسط مونتانا ، موزعة على مساحة 13800 ميل مربع من السهول المفتوحة ، يقف أكثر من 100 صاروخ باليستي عابر للقارات تحت الأرض جاهزللاطلاق في أي لحظة. صواريخ Minuteman III هذه قادرة على إيصال رؤوس حربية نووية على بعد 6000 ميل على الأقل وهي جزء من القيادة الاستراتيجية الأمريكية ، التي تشرف على ترسانة البلاد النووية والصاروخية.

لكن تقع بين هذه الصوامع مجموعات من أبراج الهواتف المحمولة التي تديرها شركة لاسلكية صغيرة في المناطق الريفية. ووفقًا لملفات لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC ، فإن تلك الأبراج الخلوية تستخدم التكنولوجيا الصينية التي يحذر خبراء الأمن من أنها قد تسمح للصين بجمع المعلومات الاستخبارية مع احتمال شن هجمات على الشبكة في المناطق المحيطة بها والمنشآت العسكرية الحساسة الأخرى.

اقرأ : هواوي تكشف النقاب عن هاتفها "المتحول"



وبحسب خبراء الأمن فإن شركة Huawei ، هي الشركة الصينية التي تصنع تقنية الأبراج ، و تتجاهلها كبرى شركات النقل اللاسلكية في الولايات المتحدة (بما في ذلك AT&T ، التي تمتلك الشركة الأم لـ CNN وورنر ميديا) والحكومة الفيدرالية بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي. ومع ذلك ، يتم نشر تقنيتها على نطاق واسع بواسطة عدد من شركات الاتصالات اللاسلكية الصغيرة المدعومة من الحكومة الفيدرالية التي تشتري أجهزة صينية أرخص سعراً لوضعها على قمة أبراجها الخلوية.

اقرأ : الألعاب الانتحارية تنتشر على الإنترنت

في شهادة للكونجرس العام الماضي ، حذر رؤساء 6 وكالات استخبارات أمريكية كبرى - بما في ذلك FBI و CIA - الأمريكيين من استخدام أجهزة ومنتجات Huawei.

يقول خبراء أمنيون إن نشر تقنيتها بالقرب من ترسانة الأسلحة المضادة للقذائف في البلاد قد يشكل تهديداً أكبر بكثير.

واعتبر وزير الخارجية الصيني، وانغ يى، الجمعة، أن ضغوطا سياسية متعمدة تقف خلف الإجراءات الأمريكية والغربية الأخيرة ضد شركات التكنولوجيا الصينية والمواطنين الصينيين.

ليس من الصعب ملاحظة أن الإجراءات التي تستهدف الشركات والمواطنين الصينيين في الآونة الأخيرة ليست مجرد قضية قضائية، بل هي ضغوط سياسية متعمدة".

يذكر أن السلطات الكندية اعتقلت، منغ وان تشو، المديرة المالية لعملاق التكنولوجيا في الصين، شركة "هواوي"، في فانكوفر، في الأول من ديسمبر الماضي، بناء على طلب من الولايات المتحدة، التي وجهت اتهامات واسعة ضدها وضد شركة "هواوي" التي أسسها والدها، واعتبرت أنها تشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي.

مصدر الصورة: ar.gizchina

اقرأ أيضاً :

هواوي في ورطة بعد "فضيحة الصورة"

محاولة اختراق أجهزة كمبيوتر "ماك"