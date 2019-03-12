آيفون يراقب تحركات مستخدميه

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

كشفت صحيفةُ ميرور البريطانية النقابَ لمستخدمي أجهزة آيفون "خاصيةً" تعملُ على تتبع ومراقبةِ تحركاتِ المستخدم يوميا، وقالت الصحفية أن شركة أبل Apple تمتلك هذه المعلومات التي ترصدها الخاصية" محذرةً بذلك مستخدمي هواتف آيفون من هذه الخاصية

ويقوم جهاز آيفون بالاحتفاظِ بسجلٍ يضمُ جميعَ الأماكن التي يقوم المستخدم بزيارتها, وأوقات الزيارةِ بهدف التعرف على الأماكن "المهمةِ" بالنسبة للمستخدم, وذلك حسبما كشفت الصحيفة.

كما أشارت شركة أبل إلى أن البيانات الخاصة بالمستخدم يتم تشفيرها وتخزينها على الجهاز فقط، وذكرت "أبل" أنها لم تشارك بيانات المستخدمين مع طرف ثالث، ولن يتمكن غرباء من الوصول إلى المواقع المهمة للمستخدم.

وأكدت صحيفة ميرور أن هناك طريقة تساند المستخدم في حال أراد مسح جميع المواقع التي جمعها جهاز آيفون أو تعطيل الخاصية إذ يمكن لمستخدمي آيفون القيام بذلك من خلال هذه الخطوات :

1- اذهب للإعدادات

2- اضغط على قسم الخصوصية

3- انقر على خدمات الموقع

4- اذهب إلى أسفل الصفحة

5- اضغط على خدمات النظام

6- انتقل إلى علامة تبويب المواقع المهمة

7- قم بتسجيل الدخول باستخدام Face ID أو Touch ID أو رمز المرور الخاص بك

8- بعد تسجيل الدخول، سترى قائمة طويلة من المدن التي زرتها يمكنك مسحها جميعا وما هي المواقع التي زرتها بالإضافة إلى تعطيل الخاصية.

9- مسح تاريخ المواقع وتعطيل الخاصية

على الرغم من أن الميزة قد تكون مفيدة للغاية؛ فإن تتبع ورصد كل حركة للمستخدم يبدو خطيرا نوعا ما؛ لذا ينصح بتعطيل الخاصية.

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