يوتيوب يعتزم طرح ميزة لتطهير المحتوى

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تعتزم منصة "يوتيوب" طرح ميزة جديدة للتحقق من المحتوى عبر موقعها على الويب، إذ يأتي طرح هذه الميزة لردع طوفان المعلومات المضللة على منصتها من خلال إنشاء مربعات معلومات للتحقق من الحقائق المطروحه على اليوتيوب عندما يبحث المستخدمون عن مواضيع "عرضة للإعلام الخاطئ".

كما توفر لوحة المعلومات التي تظهر عندما يتصفح المستخدمون مقاطع فيديو حول موضوعات تعرض معلومات خاطئة، تظهر مربعات الحقائق أعلى مقاطع الفيديو وأسفل موضوعات البحث الخاصة بها.

كما حصدت خدمة مشاركة الفيديو انتشار مجموعة كبيرة من الأخبار الزائفة غير الحقيقية إلى جانب مقاطع الفيديو المتعلقة بنظرية المؤامرة على منصتها، وهي تضاعف من جهودها الرامية إلى تطهير يوتيوب من المحتوى المريب في محاولة للرد على الانتقادات.

وقال متحدث باسم الشركة لشبكة سي بي إس نيوز CBS News: "كجزء من جهودنا المستمرة لبناء تجربة إخبارية أفضل على موقع يوتيوب، فإننا نقوم بتوسيع لوحات المعلومات لدينا من أجل إجراء تحقق من فيديوهات الناشرين المؤهلين على المنصة".

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