اكتشاف يبرز الكثير.. الأسماك ذكية! (دراسة)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشف علماء من جامعة أوساكا سيتي في اليابان أنّ "سمكة صغيرة تعيش في شعب مرجانية مدارية، تمكنت من التعرف على نفسها في مرآة". ولفت الباحثون إلى أنّ "هذا الأمر يثير تساؤلات بشأن تقييم قدرات الوعي الذاتي والقدرات المعرفية لدى الحيوانات، ويشير إلى ذكاء تتمتع به الأسماك".

وخلال الدراسة، أجرى الباحثون اختبار التعرف على الذات في مرآة لأسماك من فصيلة الرأس الملون، التي تعيش في الشعب المرجانية، علماً أّن هذا الاختبار تمّ ابتكاره في العام 1970 لقياس مدى الوعي الذاتي عند الحيوانات.

وقام الباحثون بوضع علامة باللون البني على جسد الأسماك الخاضعة للاختبار لا يمكن رؤيتها سوى عن طريق مرآة، لافتين إلى أنّ "الأسماك حاولت إزالة العلامة عن طريق حك أجسادها في أسطح صلبة، بعدما شاهدت نفسها في المرآة، لكنها لم تحاول فعل ذلك أبداً في غياب المرآة، الأمر الذي يدل على أنها تعرفت على صورتها في المرآة".

وأوضح العلماء أنه "عندما وضعوا علامة شفافة غير مرئية بدلاً من البنية، فإنّ الأسماك لم تحاول إزالتها".

وفي هذا الصدد، أشار أليكس جوردان، الذي رأس فريق الدراسة، وهو خبير علم الأحياء التطوري في معهد ماكس بلانك الألماني المتخصص في علم الطيور، إلى ان "الأسماك أظهرت سلوكاً خلال اختبار المرآة، يمكن اعتباره دليلاً على التعرف على الذات لدى الكثير من الأنواع الأخرى".

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