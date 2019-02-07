عاجل

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

تطبيقات ذكية لضعيفي السمع

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (أ.ف.ب)

أطلقت شركة "غوغل" المشرفة على نظام تشغيل الأجهزة الذكية "أندرويد"، تطبيقين يساعدان الأشخاص الذي يعانون من مشكلات في السمع، بحيث تمكنهم من تخطيها.

وذكر موقع تكنولوجي رفيو  "technology review" التقني، أن التطبيقين أصبحا متوفرين في متجر التطبيقات "غوغل بلاي"، حيث يمكن تحميلهما من هناك.
 
والتطبيقان هما: Sound Amplifier و Live Transcribe.

والتطبيق الأول مصمم لرفع الأصوات من حولك بطريقة ذكية، إذ يرفع من مستوى الأصوات الهادئة، ويخفض تلك المزعجة، بشكل يشبه السماعة المساعدة التي تثبت في الأذن، وتقوم بتضخيم الأصوات.

لكن الفرق بينهما، هو أن لمستخدم الهاتف مجال أكبر للتحكم، وذلك عبر تغيير موضع الهاتف لمعرفة ما يدور حوله، فمثلا إذا كنت مع مجموعة من الناس فيمكنك وضع هاتفك بالقرب من المتحدث منهم، بحيث يصلك كلامه بشكل أوضح وأعلى.

المزيد:

غوغل تحظر تطبيقات ضارة على متجرها الإلكتروني

#أندرويد #تطبيقات #غوغل #تكنولوجيا

كما يمكنكم متابعة بثنا المباشر على يوتيوب لمزيد من البرامج والنشرات‎

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

آخر الأخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتخزين معلومات على جهازك لتساعدنا على تحسين تجربة الاستخدام واختيار المحتوى والإعلانات التي تناسبك. تصفحك لهذا الموقع يقتضي موافقتك على تخزين هذه الملفات، طالع سياسة الخصوصية ...