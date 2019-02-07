تطبيقات ذكية لضعيفي السمع

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (أ.ف.ب)

أطلقت شركة "غوغل" المشرفة على نظام تشغيل الأجهزة الذكية "أندرويد"، تطبيقين يساعدان الأشخاص الذي يعانون من مشكلات في السمع، بحيث تمكنهم من تخطيها.

وذكر موقع تكنولوجي رفيو "technology review" التقني، أن التطبيقين أصبحا متوفرين في متجر التطبيقات "غوغل بلاي"، حيث يمكن تحميلهما من هناك.



والتطبيقان هما: Sound Amplifier و Live Transcribe.

والتطبيق الأول مصمم لرفع الأصوات من حولك بطريقة ذكية، إذ يرفع من مستوى الأصوات الهادئة، ويخفض تلك المزعجة، بشكل يشبه السماعة المساعدة التي تثبت في الأذن، وتقوم بتضخيم الأصوات.

لكن الفرق بينهما، هو أن لمستخدم الهاتف مجال أكبر للتحكم، وذلك عبر تغيير موضع الهاتف لمعرفة ما يدور حوله، فمثلا إذا كنت مع مجموعة من الناس فيمكنك وضع هاتفك بالقرب من المتحدث منهم، بحيث يصلك كلامه بشكل أوضح وأعلى.

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