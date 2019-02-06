شركة تطلق هاتف بأكبر بطارية على الإطلاق

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلنت شركة "إنرجايزر"، المعروفة بإنتاج البطاريات، عزمها إطلاق هاتف ذكي ببطارية "خارقة" تحمل ميزة تفتقر إليها الهواتف الذكية الموجودة في السوق، إضافة إلى شاشة قابلة للطي.

وسيحتوي هاتف إنرجايزر الجديد باور ماكس على بطارية ضخمة بسعة 18 ألف ميلي أمبير/الساعة، وهي أكبر بطارية على الإطلاق لهاتف ذكي على مستوى العالم، الأمر الذي من شأنه أن يشكل حلا جوهريا لمشكلة يعاني منها كثيرون من مستخدمي الهواتف الذكية.

وأظهرت التسريبات أن الشركة ستعلن إطلاق أكثر من هاتف خلال مؤتمر الهواتف الذكية العالمي الذي سيقام في برشلونة هذا العام، من بينها هاتف "باور ماكس"، و"ألتيميت"، و"إنيرجي" و"هارد كيس".

وستأتي النسخ ذات المميزات الأقل ببطاريات ذات سعة أقل، في حين ستتميز الهواتف الجديدة بوجود 3 كاميرات (16 ميغابيكسل - 5 ميغابيكسل - 2 ميغابيكسل)، إلى جانب ذاكرة عشوائية بسعة 6 غيغابايت، وذاكرة تخزين 128 غيغابايت.

وتعمل شركة "أفينيور تيليكوم" الفرنسية على تصنيع هواتف شركة إنرجايزر، حيث كانت تبيع سابقا هواتف ذات مواصفات ضعيفة تحت رخصة إنرجايزر، قبل أن تقرر أخيرا دخول سوق المنافسة مع الشركات الكبرى مثل أبل وسامسونغ.

المزيد: