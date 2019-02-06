السعودية تطلق قمرها الاصطناعي الأول للاتصالات

أخبار الآن| الرياض - السعودية - (واس)

اطلقت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ، القمر السعودي الأول للاتصالات (SGS1)، من قاعدة كورو في إقليم غويانا الفرنسية (شمال أمريكا الجنوبية).

وسيجري تشغيل القمر والتحكم به من خلال محطات أرضية داخل المملكة.

ويساهم القمر الاصطناعي الأول للاتصالات في تقديم تطبيقات متعددة تشمل اتصالات النقل التلفزيوني، والهاتف والإنترنت، والاتصالات العسكرية الآمنة، إضافة إلى توفير الاتصالات للمناطق شبه النائية والمناطق المنكوبة.

ويعد أول قمر للاتصالات الفضائية تملكه السعودية بالكامل.

وكانت المدينة أطلقت 15 قمرٍا صناعيًّا، وشاركت في مهمة لاستكشاف الجانب المظلم من القمر مع الجانب الصيني.



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