هل تغير تويتر مبادئها وتسمح بتعديل التغريدات ؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وسائل إعلام )

من المعروف أن منصة تويتر هي المنصة الوحيدة الباقية التي لا تتيح لمستخدميها التعديل على تغريداتهم المرسلة ، لكن يبدو أنها أخيراً ستنضم لبقية منصات التواصل الاجتماعي وتعطي مستخدميها فرصة التراجع عن خطأ دون الاضطرار لحذف التغريدة بالكامل .

فقد أعلن جـاك دورسي مؤسس موقع "تويتر" أنه قد يتم السماح مستقبلاً بتعديل التغريدات التي ينشرها المستخدمون عبر المنصة الاجتماعية الشهيرة، لكنه ألمح إلى أن النص الأصلي للتغريدة قد يبقى متاحا للاطلاع.

جاء هذا في مقابلة مطولة مع المقدم الشهير جو روغان، ووضح إنه قد يسمح بفترة زمنية تمكن المستخدم من تعديل تغريداته، مقترحا ما بين خمس إلى 30 ثانية بعد إرسال التغريدة.

وقال إن "تويتر" يدرس أيضا السماح برؤية النص الأصلي للتغريدات المعدلة.

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