ما هي الأسباب الكامنة وراء فشل غوغل بلس وأي فضيحة تقف خلفه؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وسائل إعلام )

بعد حوالي الثمانية أعوام من إنشائها ..أعلنت شركة غوغل أنها ستوقف خدمة غوغل بلس بحلول أبريل المقبل؛ فما السبب الذي يجعل غوغل توئد شبكتها التواصلية؟

يبدو أن الشركة تحاول أن تحفظ ماء وجهها وسمعتها قبل أن تلوث أكثر بعد فضيحة تسريب المعلومات السرية لما يقارب نصف مليون مستخدم.

وعلى الرغم من أن عملاق البحث الألكتروني ينكر هذه الاتهامات ويؤكد إنهم لم يجدوا أي دليل على إساءة استخدام بيانات الملف الشخصي للحسابات المتأثرة، إلا أن الاتهامات لديها أدلة قد تدينها فعلاً.

التكتم

الاختراق حدث في مارس 2018 لكن فضلت الشركة في البدء عدم الإفصاح عنه، وتكتم مكتب الخصوصية وحماية البيانات،وأكد في بيان " لم يتضح أن أحدًا قد وصل إلى بيانات المستخدمين"



انخفاض عدد المستخدمين ..

وقد أظهر غوغل بلس عمومًا لاسيما في الفترة الأخيرة انخفاضًا في الاستخدام والمشاركات، وفشل في تحقيق اعتماد واسع من قبل المستهلكين والمطورين.

ووفقًا لغوغل نفسها فإن 90 بالمئة من المستخدمين لا يمضون بالخدمة سوى خمس ثوان فقط الأمر الذي أنـذر بالخطر.



لكن هل سيمر الأمر؟

بلا شك سوف يترك هذا الإخلال الأمني وزوال Google Plus تأثيرًا كبيرًا على الشركة والطريقة التي تستخدم بها البيانات.

واستجابة لهذا الحدث فقد أعلنت غوغل أنها سوف تعزز أمان المستخدم من خلال الحد من مطوري الجهات الخارجية أو منعهم من الوصول إلى بيانات المستخدمين وسجلات المكالمات ومعلومات الاتصال.

كما من المتوقع أن تضع شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى عامة، قيودًا صارمة أكثر استباقية على مطوري الجهات الخارجية.



غوغل تترك لمستخدميها بعض البدائل

رغم نهاية عصر غوغل بلس كشبكة اجتماعية، إلا أن غوغل تركز من ناحية ثانية في إطلاق شبكة اجتماعية آمنة للشركات والتخطيط لإبقاء الخدمة نشطة لعملاء المؤسسات الذين يستخدمون هذه القناة لتسهيل المحادثات بين زملاء العمل.

كما تفكر الشركة في إضافة ميزات جديدة إلى إصدار الشركة.

ومن اليوم فقد بدأ المطورون ينصحون بإنشاء خطة لإزالة أزرار تتبع "غوغل بلس" من موقعك على الويب والمدونة.

بالإضافة إلى ذلك، التوقف عن القيام بأي نشاط اجتماعي على Google Plus مثل مشاركة المحتوى والتعليق.

وحثت غوغل المستخدمين على تنزيل وحفظ أي محتوى يخصهم قبل 2 أبريل الموعد النهائي لهذا الحدث.



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