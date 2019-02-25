نوكيا تكشف عن هاتف بخمس كاميرات

أخبار الآن | برشلونة - إسبانيا - (وكالات)

كشفت شركة "إتش إم دي" المُطورة لهواتف "نوكيا" عن هاتِفها الجديد "بيور فيو"، الذي يتمتع بقدراتِ تصوير "خارقة"، وذلك خلال مشاركتها في المؤتمر العالمي للجوال في برشلونة.

ويدعم الهاتف الجديد خمس كاميرات تعمل معا، وتصلُ دقة الصور الملتقطة به إلى مئتين واربعين ميغابكسل، كما أعلنت الشركة عن "نوكيا 210"، والذي يتميز ببطارية يمكن أن تدومَ لشهرٍ كامل في وضعِِ الاستعداد، وبثلاثة ألوان هي الأبيض والأسود والأحمر، وبسعر 35 دولار.

كما يتميز نظام التصوير في "بيور فيو" بأن أجهزة الاستشعار الخاصة به بمقدورها امتصاص الضوء بمعدل يزيد عن عشرة أضعاف ذلك الذي توفره الهواتف الأخرى.

ويبلغ ثمن الجهاز 699 دولارا أميركيا، ويعتمد تقنية الذكاء الاصطناعي لدمج البيانات التي يحصل عليها من الكاميرات الخمس، بهدف تركيب صورة مثالية، كما يتيح ميزة الشحن اللاسلكي والقفل باستخدام بصمة الأصبع.

كما عرض أيضا هاتف "نوكيا 1 بلس"، الذي يعمل بنظام التشغيل "أندرويد غو"، ويأتي بكاميرا خلفية بدقة 5 ميغابكسل وأخرى أمامية بذات الدقة، وبسعر 99 دولار.

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