أمريكا.. مراهق يبني مفاعلاً نووياً داخل غرفة ألعابه (صور)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

في العديد من الدول، تكون المفاعل النووية بعيدة نسبياً عن المدن المأهولة بالسكان. غير أنّ هذا الأمر مختلف تماماً في أمريكا، حيث لم يتمّ بناء مفاعل نووي في مدينة فحسب، بل أنّ هذه المنشأة موجودة في غرفة ألعاب داخل منزل، وصاحبها مراهق أمريكي يدعى جاكسون أوسوالت، ويبلغ من العمر 14 عاماً.

وبحسب صحيفة "غارديان" البريطانية، فإنّ "جاكسون وهو من سكان مدينة ميمفس بولاية تنيسي الامريكية، عمد إلى بناء مفاعل نووي داخل غرفة ألعابه، وقام بنشر نتائج اختباراته على مفاعل للاندماج النووي، عبر مدونة خاصة بالمصادر المفتوحة لأبحاث المفاعلات والاختبارات النووية". وفعلياً، فإنّ الإندماج النووي يشكل تحدياً أمام العلماء، إذ يعدّ تفاعلاً كيماوياً معاكساً. وبحسب الدراسات، فإنّ "الإندماج النووي يكمن في جمع نواة خفيفة وهي تتطلب التصادم لنظيري الهيدروجين الديوتيريوم والتريتيوم".

وأوضحت الصحيفة أنّ "تكلفة مفاعل جاكسون بلغت حوال 10 آلاف دولار، وتتضمن شراء معدات للطاقة إجمالي قدرتها الكهربائية 50 ألف فولت".

ومن جهته، لفت الشاب إلى أنّ "بدايته كانت بالتعلم من خبرات الآخرين الذين نشروا تجاربهم في تصنيع مفاعلات من هذا النوع، وبعدها شرع في تجميع مفاعله من معدات اشتراها من موقع "إيباي" للتجارة الإلكترونية".

مصدر الصورة: fusor.net

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