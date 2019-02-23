عطل مفاجئ يضرب "فيسبوك".. ودولة عربية واحدة أبرز المتضررين

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تعرض موقع "فيسبوك" في عدد من دول العالم إلى عطل مفاجئ، أمس الجمعة، حيث لم يتمكن المستخدمون من الوصول إلى حساباتهم.

وطال هذا العطل العديد من المناطق في الولايات المتحدة ودول في أميركا الجنوبية وتونس وبعض دول أوروبا، وقد أشار المستخدمون إلى أنهم "لم يستطيعوا الدخول إلى حساباتهم، وقد واجهوا صفحات فارغة، في حين أنّ الموقع كان من دون أي محتوى".

وبحسب مواقع متخصصة، فإنّ المناطق الأكثر تضرراً كانت مدن الجنوب الشرقي للولايات المتحدة، وبلجيكا وهولندا وجمهورية التشيك وتشيلي والبرازيل. أمّا في العالم العربي، فكانت تونس هي المتضرر الوحيد.

مصدر الصورة: Dailymotion

للمزيد:

زر "Like" في فيسبوك يفضحكم والشركة تتعقب نشاطكم.. ما الحل؟