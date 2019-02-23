زر "Like" في فيسبوك يفضحكم والشركة تتعقب نشاطكم.. ما الحل؟

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكثر من 2.3 مليار شخصٍ حول العالم يستخدمون موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، الذي يعتبر منصة لهم للتعبير عن آرائهم ونشر الكثير من القصص المتعلقة بيومياتهم. وتعتبر الخصوصية أمراً بالغ الأهمية بالنسبة لجميع مستخدمي الإنترنت، وتعدّ الشغل الشاغل لكل الشركات التي تسعى إلى تعزيزها، خصوصاً أنّ الهجمات الإلكترونية باتت كثيرة.

وفي حين أنّ "فيسبوك" يعمل دائماً لتعزيز خصوصية مستخدميه وحماية بياناتهم، فإنّ معلومات جديدة كشفتها بوابة حماية المستهلك "موبيل زيشر.دي" الألمانية تحدثت عن عملية تقوم بها "فيسبوك" قد تثير سخط المستخدمين. وبحسب تفاصيل المعلومات، فإنّ "فيسبوك تستخدم بعض الأدوات لتعقب مستخدميها مثل زر Like وخدمة التحليل analytics.

وأوضحت البوابة أن "هذا الأمر يمكن تداركه من خلال خطواتٍ عديدة يستطيع المستخدم اللجوء إليها، إذ يمكنه الإعتماد على البرنامج الإضافيPrivacy Badger، الذي يتوفر للمتصفحات غوغل كروم وأوبرا وفايرفوكس".

كذلك، يمكن للمستخدم الاعتماد على أداة فايرفوكس "Container"التي تعزل استخدام الأعضاء المسجلين دون تقييد استخدام خصائص "فيسبوك".

وفيما خصّ تطبيق "وتسآب"، فإنّ هناك العديد من البرامج مفتوحة المصدر التي تتعامل مع بيانات المستخدم بعناية. وعليه، فإنّ بوابة حماية المستهلك تنصح باستخدام التطبيقات البديلة لـ Whatsapp وMessenger مثل Signal و ThreemaوWire .

مصدر الصورة: topsimages

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