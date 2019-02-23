بعد المذيعين الآليين الذكور.. الصين تطلق أول مذيعة "روبوت"

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت وكالة الانباء الصينية "شينخوا" عن أول مذيعة أخبار روبوت تدعى "شين خيومينغ"، تعمل بتقنية الذكاء الصناعي في العالم، وقد جرى تطويرها بالتعاون مع شركة محرك البحث "سوغو".

وتتميز خيومينغ بأنها مثل المذيعين الحقيقيين في حركاتها وأسلوب كلامها، كما أنها تستطيع تحريك رموشها ويديها أمام الكاميرات. إلى ذلك، فقد استقت الوكالة تصرفها المذيعة الروبوت من مذيعة الأخبار كوي منغ، وألحقتها مع المذيعين الآليين الذكور اللذين تم إطلاقهما في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ويتمع المذيع الروبوت بقدر على العمل تصل إلى 24 ساعة بعكس البشر، في حين أنّ الخطاب سيكون نمطياً وتعبيرات الوجه محدودة، علماً أنّ هذه النماذج من المذيعين تحتاج إلى نصوص مكتوبة ومحررة بدقة.

مصدر الصورة: qz.com

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