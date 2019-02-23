إليكم الفرق بين "غالاكسي ووتش آكتيف" و"آبل ووتش 4"

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تعتبر ساعة "غلاكسي ووتش آكتيف" هي من أحدث ساعة ذكية أطلقتها شركة "سامسونغ" مؤخراً. في المقابل، فإنّ هذه الساعة الجديدة تعتبرُ منافسةً لساعة "آبل ووتش 4" التي لديها مميزات رائعة.

وفي هذا الإطار، كشف موقع "فيرج" الإلكتروني عن لائحة بالفروقات بين الساعتين الذكيتين، والتي من خلالها يستطيع المستخدم إختيار الساعة الأفضل بالنسبة له.

غالاكسي ووتش آكتيف آبل ووتش 4 مزودة بشبكة wifi/gps مزودة بشبكة wifi/nfc/gps شاشتها بحجم 1.1 بوصة الشاشة بحجم 1.57 بوصة شاشة العرض oled 360x360 شاشة العرض 448x368 ملم وزنها 0.88 أونصة وزنها 1.40 أونصة تحتوي على بطارية صغيرة بقوة 230mAH تحتوي على بطارية بقوة 270mAh تستخدم معالج exynos 9110 ونظام تشغيل tizen 2.0 تتضمن معالج ثنائي النواة بمعمارية 64 بت. تساهم في متابعة كل النشاط البدني لمستخددمها تتيح للمستخدمين قراءة تخطيط القلب من المعصم تأتي بـ4 ألوان: فضي - أسود - الذهب الوردي - الأخضر تأتي بلون واحد: الرمادي الفضي سعرها 199 دولاراً سعرها 399 دولاراً للنسخة التي تضم gps و 499 دولاراَ التي تضم gps واتصالات الجيل الرابع

مصدر الصورة: ذا فيرج

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