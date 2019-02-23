أمريكا.. اكتشاف ديناصور صغير يحلّ لغزاً عمره ملايين السنين

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اكتشف علماء في ولاية "يوتا" الأمريكية "تيرانوصورا" صغير، وهو نوع من الديناصورات، وهو أمرٌ يساهم في حل لغز حيّر علماء الحفريات بشأن تحول عائلة "التيرانوصورويدات" إلى رأس قائمة الحيوانات المفترسة.

ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، فإنّ "أطراف الديناصور الخلفية تبلغ 1.2 متر ويزن نحو 78 كيلوغراماً، ويعتقد علماء الحفريات أنّه يشكل حلقة الوصل بين التيرانوصورات البدائية متوسطة الحجم والتي تعود إلى العصر الجوراسي، أي قبل 150 مليون سنة، حيث ظهرت فيه زواحف ضخمة، فضلاً عن التيرانوصورات المهيمنة في العصر الكريتاسي والتي كانت موجودة قبل نحو 81 مليون سنة".

بدورها، أشار لينزي زانو من جامعة ولاية نورث كارولينا، وهي كبيرة المشاركين في إعداد ورقة البحث التي تمّ نشرها في مجلة "كوميونيكيشنز بيولوجي"، يوم الخميس الماضي، أن "الديناصورات الطغاة، سادت بدون منازع لمدة 15 مليون سنة حتى العصر الكريتاسي، الذي انقرضت في نهايته الديناصورات، لكن لم يكن الأمر دائماً هكذا".

ولفتت إلى أنه "كان يتم صيد التيرانوصورات من خلال ما تعرف بالالوصورات (وهي ديناصورات ضخمة)، كانت تأتي بالفعل على رأس السلسلة الغذائية لتلك الديناصورات".

وأوضحت أنّ "أمر تحوّل التيرانوصورات من فريسة إلى ملوك الديناصورات شكّل حيرة بالنسبة لعلماء الحفريات لفترة طويلة، وهذا السؤال أثار عملية بحث استمرت على مدى عقد من الزمن، وقادت في نهاية المطاف إلى هذا الاكتشاف".

وختمت: "بتنا نعرف الآن أن الأمر استغرق أقل من 15 مليون عام لكي تصبح تلك التيرانوصورات على رأس الحيوانات المفترسة".

مصدر الصورة: Iron Age

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