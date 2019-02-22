مصر تطلق قمرها الصناعي الجديد "إيجيبت سات A"

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

تم إطلاق القمر الصناعي المصري (إيجيبت سات إيه A) من قاعدة الإطلاق الفضائي الروسية "بايكونور" بكازاخستان ، وفقا لوكالة الفضاء الروسية، روس كوسموس.

وستجري اختبارات الطيران في غضون 3 أشهر، وبعد ذلك سيتم نقل السيطرة على القمر الصناعي إلى الجانب المصري.

وصنع القمر الصناعي "إيجيبت سات إيه" بالمشاركة مع روسيا، ومن المقرر أن يحل محل القمر الصناعي الذي فقد في فبراير 2015 بعد إطلاقه في 16 أبريل 2014.

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