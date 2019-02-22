بين "غلاكسي S10 E" و"آيفون XR".. إليكم أبرز الفوارق

... المنافسة تحتدم .. تصميم جديد لسامسونغ S10 تتصاعد المنافسة بين عمالقة تصنيع الهواتف الذكية، لجذب جمهور أكبر مع إضافة مميزات وتغييرات أكثر في الهواتف، ويبدو أن سامسونج لديها خطط كبيرة لهاتف غالاكسي S10.

... إصدار جديد من سامسونغ يدخل عالم المنافسة كشف عملاق صناعة الهواتف الذكية "سامسونغ" عن حزمة من الهواتف الذكية الجديدة، من بينها هاتف ذكي قابل للطي غالاكسي فولد Galaxy Fold

... علماء يكشفون.. الجينات تتغير في الفضاء! العلماء لم يستطيعوا معرفة ما إذا كانت التغييرات الجينية هي للأفضل أم للأسوء

... تعرف على الخصائص المميزة لسماعات سامسونغ الجديدة Galaxy buds خلال مؤتمرها "Samsung Galaxy UNPACKED 2019" في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية. كشفت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية عن سماعاتها اللاسلكية الجديدة "Galaxy buds"