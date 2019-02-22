بعدما قيل أنها انقرضت منذ قرن.. سلحفاة ضخمة تظهر بالإكوادور

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن وزير البيئة في الإكوادور مارسيلو ماتا عن العثور على "نوع من السلاحف العملاقة في أرخبيل غالاباغوس الإكوادوري، كان ساد اعتقادٌ أنها انقرضت منذ قرن".

وفي التفاصيل، فإن "بعثة مشتركة من محمية غالاباغوس الوطنية، وجمعية المحافظة على غالاباغوس، تمكنت من العثور على السلحفاة وهي من فصيلة "تشيلونويديس فانتاستايكوس"، الأحد الماضي، في جزيرة فرناندينا في أرخبيل غالاباغوس الإكوادوري".

وفي العام 1906، رصدت آخر سلحفاة من الفصيلة نفسها، وهي من بين عشرات الأنواع التي تعيش في جزر غالاباغوس. وتعدّ هذه السلاحف العملاقة من الأنواع المستوطنة في جزيرة فرناندينا الخالية من السكان. إلى جانب ذلك، فإنّ هناك 12 نوعاً من السلاحف التي تنتمي إلى جزر غالاباغوس، من بينها "تشيلونويديس فانتاستيكاس"، ويعود كل من الأنواع 12 إلى إحدى الجزر الرئيسية في أرخبيل غالاباغوس.

وفي العام 2017، صدر تقييم من الإتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، أشار إلى أن "هذه السلاحف معرضة لخطر الإنقراض بشدّة، وأيضاً ربّما انقرضت".

ومن المتوقع أنّ يكون عمر السحلفاة قد تجاوز الـ100 عام. وغالباً، ما يصل وزن السلاحف العملاقة في جزر غالاباغوس إلى نحو 225 كيلوغرام، وهناك اعتقاد بوجود المزيد من السلاحف من نفس فصيلة السلحفاة الأخيرة.

بدوره، قال داني رويدا، مدير حديقة غالاباغوس الوطنية معلقاً على الاكتشاف الجديد: "الامر هذا يشجعنا على تعزيز خطط البحث لدينا للعثور على السلاحف الاخرى. إنه اكتشاف رائع".

(تويتر - SaveGalapagos)

(تويتر - SaveGalapagos)

(تويتر - SaveGalapagos)

مصدر الصورة: motherboard.vice

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