مركبة يابانية تقترب من كويكب لدراسة أصل النظام الشمسي (صور)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

باتت مركبة الفضاء اليابانية "هايابوسا 2" قريبة من سطح كويكب "ريوغو"، على بعد حوالى 280 كيلومتراً من الأرض. وتسعى المركبة إلى جمع عناصر من تربة "ريوغو" للتوصل إلى أدلة عن أصل النظام الشمسي والحياة على الأرض.

ومن المقرّر أن تهبط المركبة على سطح الكويكب البالغ قطره نحو 900 متراً صباح يوم غدٍ الجمعة. وبحسب وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، فإنّ عملية وصول المركبة إلى "ريوغو" تأجلت 5 ساعات بسبب إجراءات السلامة، علماً أنّ المركبة بدون قائد، وعملية هبوطها تحتاج الكثير من الدقة وهي مزودة بشريط عرضه ستة أمتار لتجنب العوائق على سطح الكويكب.

(الكويكب ريوغو - room.eu)

مصدر الصورة: businessinsider

للمزيد:

عاصفة رملية تقضي على مهمة مركبة المريخ