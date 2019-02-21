في "أودي" فقط.. تجاوز إشارة المرور بدون أي مخالفة

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عمدت شركة "أودي" الألمانية إلى إدخار نظامٍ جديد متطور على لوحة القيادة في السيارة، يمكّن السائق من عبور كل إشارات المرور من دون توقف، وضمن السرعة القانونية ومن دون مخالفة. وحالياً، فقد سمح بتطبيقه في عددٍ من مدن الولايات المتحدة الأمريكية مثل نيويورك ولوس أنجلوس ولاس فيغاس وواشنطن.

ووفقاً لصحيفة "الصن" البريطانية، فإنّ "الشركة أطلقت اسم "مستشار سرعة الإشارة الخضراء" على النظام، وهو يعمل على حساب السرعة المناسبة للسيارة لعبور الإشارات الخضراء من دون توقف، إلى جانب قدرته على تحديد السرعة الدقيقة اللازمة لمرور السائق عندما تصبح الإشارة خضراء. ومن خلال ذلك، يستطيع السائق المرور قبل تحول الإشارة إلى حمراء أو برتقالية في حال التزامه بالسرعة التي قدّمها النظام الجديد".

إلى ذلك، فإنّ "هذا النظام يحسب السرعة المطلوبة للسيارة متعمداً على السرعة القصوى المحددة على الطرقات، وفترات تحول الإشارات مع حساب المسافة بين السيارة والإشارة، كما يساعد على تقليص وقت القيادة داخل المدن وحيث توجد إشارات مرور".

وفي العام 2016، كانت أودي طرحت نظاماً مشابهاً، يقدم للسائقين عداً تنازلياً لموعد تحول الإشارة إلى اللون الأخضر.

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