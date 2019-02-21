صيدلية تعمل بالروبوت في السعودية

أخبار الآن | الرياض - السعودية - (رويترز)

أصبح بإمكان المرضى في السعودية الآن استلام الأدوية في الصيدليات في أقل من عشر ثوانٍ وذلك بفضل نظام آلي جديد لتسليم الأدوية للعملاء.

ويقوم نظام الصيدلية الذكية الذي أطلقته شركة النهدي الطبية، وهي صيدلية سعودية رائدة في مجال البيع بالتجزئة، باعتماد خدمة الروبوتات التي تفحص الوصفات الطبية (الروشتة) وتعد الأدوية وتوزعها وتراقب سلامتها وتواريخ انتهاء صلاحيتها بالإضافة إلى إدارة المخزون منها.

وسوف ينتهي بفضل هذا النظام زمن كان فيه الصيادلة يعانون في فك طلاسم وصفات الأدوية التي يكتبها الأطباء بالخط اليدوي. وسوف ينتهي عناء التجول بين رفوف الأدوية المختلفة لإحضار الدواء للمرضى الذين لا يستطيعون الانتظار في طوابير طويلة.

ويهدف نظام "الصيدلية الذكية" الجديد إلى اختصار الوقت في خطوة تقول الشركة إنها ضرورية لتحسين تجربة التسوق للعملاء.

ويراقب الروبوت القادر على فحص وتصوير الرفوف كذلك تطبيق معايير تخزين الأدوية، وبالتالي التقليل من مخاطر إساءة التخزين والتعامل مع الدواء.

ويقول ياسر جوهرجي، الرئيس التنفيذي لشركة النهدي الطبية إن الصيادلة يستغلون الآن الوقت الذي كانوا يخصصونه في السابق لإعداد الدواء في تقديم معلومات للمرضى عن الدواء وزيادة الوعي حول النظام الصحي العام.

كما يرتبط الروبوت بشفرة تتبع الأمر الذي يساعد النظام في تعقب أي أدوية تسحبها الهيئة السعودية العامة للغذاء والدواء.

وتقول الشركة إن صيدليتها الذكية هي الأولى في السعودية وإن استخدام هذه التكنولوجيا الجديدة يتماشى مع خطة التنمية 2030 التي التي يتبناها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد المملكة بعيداً عن عائدات النفط.

وكان قد تم افتتاح أول صيدلية يعمل فيها الروبوت بالمنطقة في أبوظبي عام 2013 في مستشفى يونيفرسال.

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