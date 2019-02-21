تعرف على Galaxy Watch Active ساعة سامسونغ الثورية الجديدة!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( phonearena )

طبيب محمول ، ساعة ، منظم مهام وبها العديد من المميزات الفريدة هذا ما كشفت عنه سامسونغ في إصدارها الجديد من ساعات سامسونج الذكية في فعاليات مؤتمرها الذي عقد في سان فرانسيسكو.

ساعة Galaxy Watch Active بها ميزة مراقبة وإستشعار ضغط الدم لدى المستخدم، وذلك من خلال تطبيق My BP Lab، كما طورت تقنية الرصد في شاشة الساعة الذكية بالتعاون مع فريق من جامعة كاليفورنيا وأيضاً جامعة سان فرانسيسكو.

أيضاً تأتي الساعة الذكية بمعايير 5ATM وIP68، إلى جانب MIL-STD-810G لدعم حماية الساعة الذكية ومقاومة الماء والأتربة مع حماية تصميم الساعة.

الساعة بها ميزة الشحن WPC عبر شاحن لاسلكي عبر تثبيت الجهة الخلفية للساعة الذكية على قاعدة الشحن مباشرة.

ومن المقرر أن تتوفر ساعة Galaxy Watch Active الذكية بسعر 200 دولار، مع أربعة إختيارات في الألوان منها الفضي، الأسود، الذهبي الوردي إلى جانب الأخضر، كما توفر سامسونج مجموعة من ألوان الأربطة التي تباع بشكل منفصل عن الساعة الذكية.

الساعة الجديدة ستكون متاحة في الأسواق في 8 من مارس.

مصدر الصور: phonearena

اقرأ أيضاً :

سامسونغ تكشف عن هاتفها الجديد القابل للطي "غالاكسي فولد"

قبل ساعات من وصوله... هذا ما يجب ان تعرفه عن "غالكسي 10"