قميص ذكي لإستشعار مشاكل الرئة

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة – (صحف)

رصدت براءة إختراع جديدة لشركة سامسونغ ، تقدم من خلالها تقنية جديدة لقميص ذكي يعمل على دعم المستخدم بتقنية إستشعار لمشاكل الرئة.

ومن المقرر أن يعمل القميص الذكي على تعقب حالة الرئة وأيضاً إستشعار صوت الرئة لدى المستخدم على مدار اليوم، على أن يتم إرسال البيانات بشكل مستمر إلى تطبيق مخصص على الهاتف الذكي.

يذكر أن براءة إختراع سامسونغ في القميص الذكي لم تنتقل إلى مرحلة التنفيذ، لكن من المتوقع أن تدعم الرياضيين بشكل جيد، ومن المتوقع أن تنتقل هذه التقنية إلى مرحلة التنفيذ بشكل خاص لخبرة سامسونج السابقة في تطوير الأجهزة القابلة للإرتداء ومن بينها بدلة التزلج الذكية على سبيل المثال.



photo source: www.dailymail.co.uk

اقرا: عطل في تطبيق فيس تايم يخترق أجهزة أيفون