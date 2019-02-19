البدر العملاق يزين سماء العالم العربي اليوم.. لا تفوتوه!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (الجمعية الفلكية بجدة)

فرصة لا تعوض لعشاق التصوير الفوتوغرافي تتاح اليوم بتصوير ظاهرة مميزة للقمر إذ يرصد بسماء المنطقة العربية مساء اليوم الثلاثاء 19 فبراير / شباط الجاري ثاني بدر عملاق من ثلاثة والأكبر هذه السنة .

وسوف يظهر البدر العملاق فى مصر من الأفق الشرقي مع غروب الشمس، وسيبقى يزين السماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس الأربعاء وسيكون حجمه الظاهري أكبر بحوالي 14 % واكثر إضاءة بحوالى 30% مقارنة بأصغر قمر بدر سيحدث هذه السنة فى الرابع عشر من سبتمبر المقبل.

وقالت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، إن مصطلح "القمر العملاق" يطلق على القمر المحاق أو البدر المكتمل عندما تكون المسافة بين مركز القمر ومركز الأرض ضمن 362.146 كيلومترا، وهو مصطلح يشير إلى التسمية العلمية " قمر الحضيض " ويقصد به وقوع القمر فى أقرب نقطة من الأرض.

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