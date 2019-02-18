تسريبات بشأن هواتف آيفون 2019.. هذا ما تمّ الكشف عنه

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ينتظر محبو هواتف "آيفون" الذكية الكثير من المميزات الجديدة، التي ستطرحها شركة "آبل" في هواتفها الجديدة، خلال العام الجاري 2019.

ووفقاً لموقع "ذا فيرج"، فإنّ التسريبات كشفت أنّ "آبل ستطرح 3 هواتف من آيفون، وسط توقعات بأن يضم أحد الأجهزة الذكية 3 كاميرات"، موضحاً نقلاً عن مصدر متابع أنّ "الهواتف الجديدة من آبل ستحافظ على النتوء وحجم الشاشة، في حين أنها ستعتمد على شاشة "إل سي دي" الرخيصة عوضاً عن شاشة "أوليد"".

وتبعاً للمصدر، بحسب "ذا فيرج"، فإنّ "الهواتف الجديدة ستشهد تعزيزاً لخاصية التعرف عن طريق الوجه، إلى جانب تطوير البطارية فيها، في حين أنه سيتم تدعيم غطاء الهاتف بما يعرف بالزجاج المسنفر Frosted Glass على غرار هاتف بيكسل 3".

إلى ذلك، فإن "آبل" ستبقي على اعتمادها لموصل "لايتنينغ" للشحن ونقل البيانات، بدلاً من منفذ الـ"USB"، كما أنها ستضمن اتصالاً سلساً وسريعاً بالإنترنت من خلال خاصية "النطاق الفائق العرض"، لضمان تحميل ثنائي بشبكة الـ"واي فاي"، حيث يمكن للمستخدم تنزيل أكثر من شيء في الوقت نفسه.

وفي الجانب المتعلق بالشحن والبيانات، سيواصل آيفون الاعتماد على موصل "لايتنينغ" عوض الاعتماد على منفذ "يو إس بي سي" الذي يتيح للمستخدمين أن يشحنوا هواتفهم بشكل أسرع.

مصدر الصورة: Cnet

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