مهنة الصحافة تهددها الروبوبتات.. كيف؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( مترو )

لا أحد في أمان ، كل الوظائف مهددة ، لا يهم إذا كنت تظن أنك تعمل عملا ِإبداعياً أو خارقاً ، فالربوتات ستسلم زمام كل الأمور ، حتى الصحافة ، لن يعود هناك صحفايون.

هذا ما كشف عنه علماء أمريكيون بعد اختراعهم لـروبوت برمجي قادر على كتاب نصوص مبهرة، أطلق عليه اسم GPT-2 وتم تصميمه بواسطة شركة OpenAI البحثية الأمـريكية.

وبحسب صحيفة "مترو" البريطانية، فإن هذا الروبوت قادر على كتابة نصوص مثل التي يكتبها البشر، بشكل مقنع، ويعتبر قفزة كبيرة إلى الأمام في هذا المجال الذي طالما تميز به الإنسان.

الروبوت مدرب بعد تحليله لثمانية ملايين صفحة على الإنترنت، فهو قادر على كتابة مقالات مطولة فقط بمجرد إعطائه فكرة الموضوع والجملة الأولى.

اقرأ أيضاً :

تعاون إماراتي فرنسي في مجال الذكاء الاصطناعي

بنك انكلترا يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد