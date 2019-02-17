الرسائل المحذوفة لا تحذف أبداَ.. لماذا يحتفظ تويتر برسائلنا

أخبار الآن | دبي -الإمارات العربية المتحدة ( تيك كرنتش )

هل أنت من مستخدمي تويتر ؟ إذا كنت كذلك فعليك حقاً أن تحذر ، فكل رسائل تواصلك الخاصة لا تحذف أبداَ ، فأين ولمن تذهب هذه البيانات ؟

يعتقد كثيرون أن "تويتر" يتيح لمستخدميه حذف الرسائل التي يرسلونها، لكن حتى وإن فعلوا ذلك، فإن نسخة منها تظل لدى المستقبل، مالم يختار هو حذفها.

خبير تحدث لموقع تيك كرنش نبه إلى أن موقع تويتر يحتفظ بالرسائل الخاصة لسنوات عدة، ومن ضمنها تلك المحذوفة.

وقال الخبير في أمن المعلومات، كاران سايني، إنه حصل على رسائل قديمة له موجودة في ملف أرشيفي يحتوي بياناته، ومما لفت نظره أن الرسائل المحذوفة كانت ضمن الملف.

وكان الباحث قال إنه اكتشف العام الماضي، ثغرة تتيح له استعادة رسائل "تويتر" المحذوفة حتى بعد شطبها من جهتي المستقبل والمرسل، لكن لم يكشف عنها إلا الآن بعد عثوره على الملف الأرشيفي.

وتقول صفحة المساعدة في"تويتر" إن في وسع مستقبلي الرسائل والمحادثات في الموقع رؤية تفاصيلها حتى لو حذفها المرسل، وتوضح صفحة سياسة الخصوصية أن أي شخص يريد مغادرة الموقع، يمكن أن يلغي تنشيط حسابه ثم يحذفه وبعد مرور 30 يوما يختفي الحساب وكل البيانات المتعلقة به.

لكن الأمر كان مختلفا تماما مع خبير أمن المعلومات، الذي استطاع استعادة رسائل محذوفة منذ سنوات.

يذكر أن الشكوك بشأن احترام "تويتر للخصوصية كان أمراً مقلقاً وخاصة بعد وقوع أمور مشابهة مثل خلل تقني كشف النقاب عنه في يناير الماضي، وذكرت تقارير أنه يهدد خصوصية المغردين.

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