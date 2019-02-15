غوغل تحصل على براءة اختراع على هواتف جديدة استثنائية!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فيستي )

ابتكار ليس له مثيل في عالم الهواتف المحمولة خرجت به عملاقة التكنلوجيا شركة "غوغل" مؤخرا وحصلت به على براءة اختراع جديدة.

الهاتف الجديد له قدرات لا محدودة ، وتتيح لصاحب الهاتف تغير خصائصه بحسب ما يحتاجه وبحسب استخدامه .

ويفيد موقع "T3.com" بأن الهواتف ستتكون من 3 أجزاء رئيسة: هيكل يضم البطارية والمعالج ومكبرات الصوت، وجزء يضم الشاشة مع الكاميرا الأمامية، وثالث فيه الكاميرا الأساسية مع بعض الحساسات الإلكترونية. وتجمع هذه الأجزاء مع بعضها بكل بساطة على مبدأ جمع قطع الليغو.

و يفترض أن تطرح الأجزاء الثلاثة لهذه الأجهزة بعدة نماذج، ما سيوفر للمستخدم إمكانية تجميع هاتف وفقا للمواصفات التي يرغب بها.

هواتف غوغل الجديدة عملية جدا ومناسبة لجميع المستخدمين، كونها ستمكنهم ببساطة من استبدال أجزاء هواتفهم التي ستتعرض للتلف دون الحاجة للذهاب إلى مراكز صيانة متخصصة بحسب رأي الخبراء .

مصدر الصور: YouTube

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