الكلاب تهدد الحياة البرية بشكل كبير.. حيوانات ستنقرض بسببها!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت دراسات جديدة أنّ "الكلاب أسهمت في إنقراض أكثر من 19 أنواع من الطيور والحيوانات البرية، ما يعني أنها تمثل تهديداً رئيسياً للحياة البرية".

وأوضحت الدراسات أنّ "الكلاب الضالة والطليقة تهدد نحو 200 نوع حيواني حول العالم بالإنقراض، وثمة 30 نوعاً مصنفاً بأنه مهدد بشدة بالانقراض، و71 مهدداً بالانقراض، و87 عرضة للتهديد على القائمة الحمراء للأنواع المعرضة للخطر، وذلك بحسب الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة. إلى ذلك، فإنه نحو نصف تلك الأنواع هو من الثدييات، و78 منها من الطيور، و22 من الزواحف وثلاثة من البرمائيات.

وتعتبر أجزاء من آسيا ووسط وجنوب أمريكا ومنطقة البحر الكاريبي وأجزاء من أوقيانوسيا، من أكثر المناطق تضرراً بسبب الكلاب الضالة. إلى ذلك، فقد أظهرت دراسات أن "الكلاب أسهمت في انقراض ثماني أنواع على الأقل من الطيور، بينها طائر السمان النيوزيلاندي".

ووفقاً للخبراء، فإنّ هذه "الكلاب تؤثر على الحياة البرية بـ5 طرق عامة، وهي:

- تصبح مفترسة وتقتل حيوانات برية.

- تساعد في اضطراب النظام البيئي.

- تنقل أمراضاً للحياة البرية.

- تتنافس مع حيوانات البرية على فرائسها.

- تتزاوج مع أنواع الفصائل القريبة منها.

الكلاب تنقل الأمراض

وإلى جانب مسألة التهديد المباشر للبيئة، فإنّ بعض الخبراء كشفوا أنّ "الحياة البرية تضررت بأمراض نقلتها الكلاب، وهذه هي أكبر المشاكل العلمية". وفي هذا الصدد، قال أرنولف كوينكا، مدير قسم حماية الأنواع بالصندوق العالمي للطبيعة في ألمانيا: "الصيد المباشر عن طريق الكلاب لا يمثل أخطر أنواع التهديد، أما القضية الرئيسية فتتمثل في انتشار الأمراض من الكلاب إلى الحيوانات البرية، وعلى رأس تلك الأمراض: داء الكلب وسُلّ الكلاب".

وأوضح كوينكا أنه "تم رصد العديد من حالات تفشيّ تلك الأمراض بين ذئاب إثيوبية مهددة بشدة بالانقراض، على سبيل المثال، فضلاً عن تفشي داء الكلب في الهند ونيبال".

آلية تقليص أعداد الكلاب الشاردة.. كيف تكون؟

وبما أنّ التهديد كبير، فإنّ آلية التخلص من الكلاب الشاردة عبر قتلها ليس فعالة، فضلاً عن أن العديد من الدول تحظر ذلك. وبدورها، تقول كيلي أوميرا، نائب رئيس قسم الحيوانات المرافقة بـ جمعية الرفق بالحيوان الدولية، إن "حملات القتل لتقليص أو إبادة الكلاب ليست وحشية فحسب وإنما هي غير فعالة كذلك؛ إذ تخلق فراغاً سرعان ما تملؤه كلاب جديدة من مناطق أخرى".

ولفت أوميرا إلى أن "مفتاح حل المشاكل بطريقة فعالة ومستدامة يتمثل في التقليص التدريجي لأعداد الكلاب عن طريق برامج إنسانية للتعامل مع الكلاب، بينها إخصاء ونزع مبايض تلك الكلاب لتقليص العدد الإجمالي، ثم عمل تلقيح شامل بالأمصال لضمان صحة الكلاب المتبقية وخلوها من الأمراض".

مصدر الصورة: CNN Arabic

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