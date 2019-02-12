لعبة تطيح بـ"فورتنايت".. وصلت إلى 10 ملايين لاعب بـ72 ساعة!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كسرت لعبة "أبيكس ليجند" الرقم القياسي بوصولها إلى 10 ملايين لاعب خلال 72 ساعة فقط، الأمر الذي جعلها تتفوق على لعبة "فورتنايت" الشهيرة التي ظلت حوالى أسبوعين للوصول إلى عدد اللاعبين الذي وصلت إليه "أبيكس ليجند".

وتستند اللعبة الجديدة إلى اللعبة الأصلية "تيتان فال"، وقد أصدرت الشركة المطورة لها "ريسباون" نسخة تجريبية مجانية منها الأسبوع الماضي، ووصلت إلى مليون لاعب بعد 8 ساعات من إطلاقها، وإلى حوالى 2.5 مليون لاعب بعد يومٍ واحد فقط.

وتعتمد اللعبة على قالب لعبة رويال رامبل، حيث يجد 60 لاعباً أنفسهم في جزيرة تتقلص باستمرار، ويجب عليهم البحث عن أسلحة وقتال الآخرين حتى النفس الأخير. وتتميز "أبيكس ليجند" بوجود شخصيات فريدة للمقاتلين، بالإضافة إلى التركيز على العمل الجماعي عن طريق تكوين فرق من 3 مقاتلين يكافؤون في حالة العمل كفريق.

بدوره، أشار فينس زامبيلا، من ريسباون، إلى إنه "يوجد حالياً أكثر من مليون لاعب يتنافسون في الوقت نفسه، كما أن اللعبة حالياً الأكثر شعبية على موقع تويتش لفيديو الألعاب بأكثر من 270 ألف مشاهدة".

وأوضح زامبيلا أنّ "الشركة تسعى لإدخال بطاقات فورتنايت ومزيد من المحتوى لتحقيق مداخيل عالية من اللعبة، أسوة بفورتنايت التي حققت 2.4 مليار دولار في العام 2018، ويعتبر ذلك أكبر عائد سنوي في تاريخ ألعاب الفيديو.

مصدر الصورة: Index.hr

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