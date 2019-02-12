قل وداعاً للشخير بفضل وسادة ذكية لها خصائص أخرى مذهلة!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

هل يحرجك شخيرك في الليل ؟ مشكلة الشخير من مشاكل النوم الأكثر شيوعاً في العالم ، لكن مخدة ذكية يمكن أن تكون حلاً !

وتتبع "المخدة" الذكية نوم الشخص، ويمكنها أن تستشعر متى يبدأ بالشخير، لتقوم بتشغيل صوت ضوضاء خفيف في الخلفية، أو أصوات تبعت على التهدئة مثل صوت شلال مياه على سبيل المثال، بدرجة صوت خفيفة لا توقظ الشخص، لكنها كافية لتنبيهه ودفعه للتوقف عن الشخير.

وللمخدة أيضاً العديد من الميزات الأخرى إذ يمكن من خلال ربط الوسادة بتطبيق "Soundasleep"، الذي يشغل هذه الأصوات أو الموسيقى أو حتى الكتب المسموعة من خلال سماعة بلوتوث موجودة داخل المخدة.

ويمكن الاعتماد على هذه الخاصية في مساعدة الأطفال على النوم من خلال تشغيل قصص لهم عبر الوسادة.

الوسادة، يصل ثمنها إلى 50 جنيه إسترليني، وبها خاصية مميزة جدا، من شأنها أن تريحك بشكل كبير، وهي أن تمكنك من التحدث عبرها هاتفيا مع من تريد.



اقرأ أيضاً :

لا حاجة لمنبه الساعة بعد اليوم فالوسادة الذكية تيقظك في الوقت المناسب

تطوير وسادة ذكية تقضي على الشخير.. كيف؟