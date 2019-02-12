بريطانيا.. أول روبوت رسّام يقدم أداء فنياً كالبشر

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عمدت مجموعة من الباحثين إلى تطوير روبوت "آي دا"، لتقدم أداءً فنياً بنفس المستوى الذي يتمتع به نظراؤها البشر. وتعد "آي دا"، أول فنان روبوتي واقعي للغاية في عالم الذكاء الإصطناعي، وقد باناها مهندسون من شركة "كورنوول آرتس".

وحالياً، فإنّ صاحب المعرض البريطاني الذي سيبرز فيه الروبوت المُطوّر حديثاً، آيسان ميلر، يشرف على المراحل النهائية لتصميم الروبوت.

ومع ذلك، فإنّ "آي دا، ستتمكن من التعرف على المميزات البشرية ورسم الجمهور اعتماداً على الصور الملتقطة بواسطة الكاميرات المثبتة في مقل العينين.

إلى جانب هذا، فإنّ "آي دا" تتميز بمظهر إنساني واقعي من خلال لون بشرة عرقي مختلط مع شعر داكن طويل، بالإضافة إلى أسنان ولثة مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد. كذلك، فإن "آي دا" ستتضمن عينين متحركتين، تمكنانها من إجراء اتصال بالعين مع محدثها وتتبعه في الغرفة.

وفي هذا الصدد، يوضح ميلر أن "آي دا ستتحدث كفنانة أداء، وستتمكن من التفاعل مع الجماهير وإلقاء الرسائل فعلياً وطرح الأسئلة حول التكنولوجيا اليوم". ومن المتوقع أن تقدم "آي دا" أول معرض للأعمال الفنية تحت عنوان "مستقبل غير مضمون"، في مايو/أيار المقبل في جامعة أكسفورد، على أن يتم عرض القطع الفنية بعد ذلك في لندن خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

مصدر الصورة: Reddit

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