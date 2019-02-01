نظام آيفون iOS 13 الجديد.. ميزات جديدة لوضعية الظلام

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (theverge )

ينتظر مستخدمو "آيفون" تحديثاً جديداً في نظام iOS القادم، الأمر الذي سيساعدهم في استخدام هواتفهم بالظلام .

وبحسب تسريبات جديدة، تخطط شركة آبل الأمريكية لتقديم نمط مظلم جديد (dark mode) في تحديثها لنظام iOS 13 المتوقّع إطلاقه في وقتٍ لاحق من هذا العام.



ووفق تقرير لموقع بلومبرغ نقلاً عن مصدر في "آبل"، سيتمكن المستخدمون من ضبط أجهزتهم "بوضعية الظلام"، الأمر الذي سيُسهلّ استخدام الأجهزة في الليل على غرار ما قامت به عدّة تطبيقات.



ومع هذا، لن تكون "الوضعية المظلمة" هي الإضافة الرئيسية الوحيدة لنظام التشغيل iOS 13، اذ من المنتظر إجراء تحسينات جذرية على ميزة CarPlay.



أما فيما يتعلّق بالـiPad، فأشار التقرير الى تبديل في الشاشة الرئيسية من خلال اعادة تصميمها مع تقديم تحسينات على الأداء أيضاً.



وتدور اشاعات أيضاً بأنّ شركة Apple تتجّه من خلال تحديث نظام التشغيل الخاص بها إلى دمج عدّة خدمات جديدة، بما فيها تمكين المستخدمين من الاشتراك في مجلّة خاصة واصدار محتوى فيديوهات أصلي وخاص بالشركة.

مصدر الصورة: Orbacles

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