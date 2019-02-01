"آبل" تحاول انقاذ "آيفون".. ماذا ستفعل؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( موقع بلومبيرغ )

بعد كل الانتقادات التي تتعرض لها شركة آبل بسبب تشابه نسخ الآيفون التي تطرحها و افتقارها للتحديث والابتكار، يبدو أن الشركة ستحاول أخيراً الخروج من أطرها المعتادة حسما نقل موقع موقع بلومبيرغ عن مصادر في شركة آبل.

المصادر تقول بأن آبل قررت تزويد هواتفها الذكية آيفون العام المقبل 2020 بكاميرات ثلاثية الأبعاد مجهزة بوحدات استشعار ليزري. التقنية الجديدة ستسمح لآبل بالتقدم بشكل كبير في مجال تكنولوجيا العالم الافتراضي.

وأضاف المصدر أن القدرات الجديدة لهواتف آبل ستعزز العالم الافتراضي لكاميرات آيفون، بالإضافة إلى ذلك، ستسمح التكنولوجيا الحديثة بالتقاط صور أفضل وبدقة عالية جدا. كما كشف المصدر أن آبل تجري محادثات مع شركة سوني حول إجراء اختبارات لأجهزة الاستشعار الخاصة بالنظام الجديد.

وبحسب المعلومات المسربة، فإن الكاميرا الجديدة ستكون مزودة بماسح ضوئي ليزري وسيسمح بالتصوير على مسافة تصل إلى 5 أمتار من دون تردي جودة الصورة، وهذه إحدى الميزات الجديدة التي سيتم دمجها في هواتف آيفون الجديدة. إضافة إلى ذلك، ستتضمن أجهزة آيفون نظام الكاميرات الثلاث في الخلف، وستكون الكاميرا الثالثة أكثر تطوراً وبرقاقة الكترونية مُحدثة.

تسريبات أخرى خرجت منذ مدة أيضاً أنه بحلول عام 2020، تخطط شركة آبل للتخلي عن استخدام شاشات الـ "LCD" واستبدالها بشاشات "أوليد" عالية الجودة.بحسب"وول ستريت جورنال" .

مصدر الصورة: iPixel

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