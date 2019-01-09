"SanDisk" تكشف عن أكبر وحدة تخزين عالمياً في "CES 2019"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت شركة "SanDisk" عن نموذج لأكبر وحدة تخزين من فئة "الفلاش" في العالم، بمساحة 4 تيرّابايت، وذلك خلال معرض CES 2019 المقام في لاس فيغاس - الولايات المتحدة الأمريكية. ولفتت الشركة إلى أنّ "الفلاش يمكن وصله بالأجهزة عن طريق مدخل USB من نوع C".

إلّا أنّ الشركة أوضحت أنّ هذا الفلاش ليس متاحاً للبيع حالياً، مشيرة إلى أنّ "سعره قد يفوق الـ1000$".

إلى ذلك، فقد أعلنت الشركة عن تطويرها قرص SDD محمول "Extreme Pro Portable SSD" متعدّد المساحات، وهو بسعة 500 غيغابايت و1 تيرا بايت، أمّا النسخة الأخيرة فهي بمساحة 2 تيرابايت. وفيما خصّ النسخ الـ3، فقد صمّمت لتخضع لعملية نقل تصل لـ1 غيغابايت في الثانية.

وكشفت الشركة أيضاً عن خدمتها SanDisk Flashback للنسخ الاحتياطي و "التخزين السحابي"، التي تدعم نسختين من فلاشات SanDisk وهما: Ultra Flash Drive و Ultra Fit Flash Drive.

وتوفر هذه الخدمة خيارات لحفظ نسخة احتياطية من المحتويات المرفقة على الذاكرة، ومشاركتها بشكل مباشر عبر الانترنت، كما أنها تتيح الوصول إليها في أي وقت وأي مكان، وحتى في حالة إضاعة الفلاش.

مصدر الصور: tech-wd

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