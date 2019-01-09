7 منتجات غريبة تمّ الكشف عنها في "CES 2019".. ما هي؟ (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يشهد معرض CES 2019، الكثير من الإعلانات عن منتجات جديدة مختلفة وغريبة. فإليكم أبرزها:

1- جهاز لدعم السيارات القديمة بالتقنية الذكية

أعلنت شركة JBL خلال المعرض، عن تقنية مميزة لتحويل السيارات القديمة إلى ذكية وذلك عبر جهاز Link Drive القادر على الإتصال بالهاتف الذكي. وبحسب الشركة، فإنّ "هذا الجهاز يتيح للسيارة الاستجابة للأوامر المختلفة، مثل عرض خرائط غوغل"، موضحة أنه يمكن وصله بالسيارات القديمة عبر المدخل الخاص بولاعة السجائر، ليتم بعد ذلك الاقتران بين الجهاز وهاتف الأندرويد أو iOS وأيضاً جهاز الأستريو لدعم الأوامر الصوتية على مساعد "غوغل".

2- إضاءة Key Light

إلى ذلك، فقد تمّ الكشف عن إضاءة "Key Light" لدعم مستخدمي البث على خدمة Twitch أو مبدعي فيديوهات "يوتيوب"، وذلك عبر تسليط الإضاءة عليهم بشكل مباشر، مع إمكانية ضبطها.

وتتصل وحدة Key Light بأجهزة الكمبيوتر لاسلكياً، لدعم التحكم فى شدة وقوة الإضاءة، وذلك عبر تطبيق مخصص.

3- جرس ذكي

وخلال المعرض، فقد كشفت شركة "Netatmo" عن جرس فيديو ذكي للباب يدعم Homekit، والذي يمكن مشاهدته من خلال تطبيق Home. ومن خلال الطلب على مساعد Siri، فإنّ الجرس سيظهر لك من ينتظر على الباب، كما أنه سيندمج من الأجهزة الأخرى.

4- حقيبة ظهر بشاحن لاسلكي

وهي حقيبة "Targus Mobile VIP" الجديدة، التي تحتوي على بطارية مدمجة وقاعدة شحن ذكية لاسلكية QI في أحد الجيوب الجانبية. وأوضحت الشركة المصنعة أنّ "الجيب يحافظ على الهاتف حتى أثناء الحركة، كما يتناسب مع جميع الهواتف".

5- Urgonight: تقنية ذكية لنوم هادئ

وهي واحدة من التقنيات الجديدة التي تساهم في حصول المستخدم على نوم هادئ. فـ Urgonight عبارة عن رابطة رأس مميزة، تتصل بالتطبيق الخاص على الهاتف، وتعمل على دعم إشارات المخ وتوجيهه للحصول على نومٍ صحي أكثر.

6- أجهزة ذكية للتدريب

أعلنت شركة JAXJOX عن أحدث الأجهزة الرياضية الذكية smart kettlebell، الذي يدعم تعقب تدريبات المستخدم، كما يدعم زيادة الثقل في التدريبات من 5.45 كغم إلى 19.09 كغم.

ومن المقرر أن تعمل smart kettlebell على تعقب نسبة الدهون التي تمّ حرقها مع ممارسة تمارين محددة، إلى جانب وقت التمرين.

7- شاشة ذكية بديلاً لمروحة المطبخ التقليدية

كشفت شركة "GE" عن Kitchen Hub، وهو عبارة عن شاشة ذكية بقياس 27 بوصة مدعومة بالعديد من التقنيات البرمجية، ويمكنها تشغيل مروحة الشفط التي توجد فوق موقد الطهي مباشرة.

ويدعم هذا الجهاز الجديد مساعد "غوغل" الصوتي ليستطيع المستخدم بواسطته الوصول لعدد من الوظائف من خلال الأوامر الصوتية. فعلى سبيل المثال، يمكنك إصدار أمر للمساعد للبحث عن وصفات طعام معينة لتظهر لك النتائج مباشرة على الشاشة.

مصدر الصور: youm7

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