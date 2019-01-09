مارك زوكربرغ أمام "تحدٍّ شخصي"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن مؤسس شركة "فيسبوك" العالمية مارك زوكربرغ، الثلاثاء الماضي، أنه "سيستضيف سلسلة من المناقشات العامة عن مستقبل التكنولوجيا في المجتمع، في إطار تحدٍّ شخصيّ هذا العام". وجاء ذلك في منشور سنوي ينشره زوكربرغ على "فيسبوك"، يعلن فيه قراراته للعام الجديد.

وقال زوكربرغ: "سأتحدث كل بضعة أسابيع مع زعماء وخبراء وأناس من مجتمعنا في ميادين مختلفة وسأجرب صيغاً متنوعة كي أجعلها مثيرة للاهتمام. وستكون جميعها متاحة للعامة من خلال صفحتي على فيسبوك وعلى تطبيق إنستغرام أو على وسائط أخرى".

وكانت "فيسبوك" قد واجهت مشاكل كثيرة أثرت على سمعتها، لاسيما بعد فضيحة البيانات الشخصية لملايين المستخدمين التي تورطت فيها شركة استشارات سياسية بريطانية، الأمر الذي أخضع شبكة التواصل الاجتماعي لمراقبة صارمة في أنحاء العالم.

وأعلن مؤسس "فيسبوك" إنه "سيتغلب على الكثير من مشكلات شركته، مثل استخدام خطاب الكراهية ونشر معلومات مضللة والتدخل السياسي". وعليه، فقد عززت "فيسبوك" جهودها للتحقق من الوقائع وفرضت إجراءات صارمة على الصفحات والحسابات المثيرة للريبة، وحسّنت أنظمتها لتحديد هوية أصحاب الحسابات المزيفة. ورغم ذلك، فإنّ الشركة لا تزال تواجه انتقادات من المراقبين والمشرعين بأنها لم تفعل ما يكفي لتدارك المخاطر.

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