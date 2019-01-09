الهاتف القابل للطي يعجز عن إبهار الجميع

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

حظي الإطلاق الرسمي لهاتف Royole FlexPai القابل للطي في معرض CES الدولي للإلكترونيات بلاس فيغاس الأحد باهتمام دولي وكذلك بين جمهور "أخبار الآن" على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، ولكنه عجز عن إبهارهم.

تغريدة التقرير الذي أعده الزميل محمد سويلم عن الهاتف حظت بإعادة نشر بين أكثر من مائة متابع وتفضيل نحو 300 لكن أغلب التعليقات رأت الهاتف أمرا عاديا إذ علق المغرد مهند خليل الذي يعرف نفسه في حسابه الشخصي بأنه مهتم بالتقنية قائلا "جهاز عادي ما في أي فكرة أو اختراع .. وهي مطبعة اصلا من زمان على أجهزة لابتوب".

ووافقه الرأي المغرد ولد يام قائلا "اتوقع انه مراح يكون له بصمة كبير" وإن كان رأى أن سعر الهاتف البالغ 1300 دولار ليس بالسعر الغالي، وتوقع المغرد خالد عيني جفري ان يفقتر الجهاز لمواصفات أخرى مثل السرعة.

وأطلقت الشركة الصينية الناشئة التي تتخذ من كاليفورنيا الأمريكية مقرا لها الهاتف بسعر 1300 دولار لنسخة 128 غيغابايت، و1450 دولارا لنسخة 256 غيغابايت، ويتوفر في الأسواق الأمريكية والصينية حاليا.

ويتميز الهاتف بمواصفات رائدة؛ إذ يعمل بأحدث معالج من سناب دراغون 855 كوالكوم، وذاكرة عشوائية اختيارية 6 غيغابايت، و8 غيغابايت.

وذكرت رويول أنها اختبرت عملية الطي قبل أن تطلق الهاتف، ووجدته يعمل بشكل طبيعي دون أي مشكلات، لتتفوق على سامسونغ الكورية التي كانت تخطط للكشف عن هاتف قابل للطي خلال 2019، كما تفوقت على "أبل" الأمريكية في نفس المجال.

