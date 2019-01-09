التحرير الجيني حل جديد لمنع تآكل الصلب داخل المياه

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

ذكرت صحيفة "تشاينا دايلي" (China Daily) الصينية أن علماء في الصين اقترحوا استخدام البكتيريا البحرية لمنع تآكل المواد الفولاذية في المياه.

وذكر العلماء من جامعة شانغهاي البحرية ومعهد علوم البحار في جنوب الصين، أن هذه العملية تأتي ضمن ما يعرف بعملية التحرير الجيني.

وذكر البحث أن البكتيريا البحرية المستخرجة من بحر الصين الجنوبي، يمكن أن تشكل غشاء حيوياً رقيقاً "بيوفيلم" على سطح الصلب، من خلال تقنية التحرير الوراثي، إذ يُظهر هذا الغشاء قدرات دائمة ضد تآكل الصلب أقوى من استخدام الطلاء التقليدي ذات التكلفة المرتفعة والمضر بالبيئة.

والغشاء الحيوي الرقيق أو الـ"بيوفيلم"، هو تكدس معقد للكائنات المجهرية، يتسم بإفراز نسيج خارج الخلية محصن ولاصق، ويتميز بقدرته بالارتكاز على الأسطح الصلبة.

وعند غزو الـ"بيوفيلم "لسطح ما، ينمو تدريجياً عن طريق انقسام الخلايا وجلب خلايا جديدة، وحينها يمكن له أن يتغير من ناحية الشكل والحجم، ليشكل غشاء صلباً مثل الصدف، وبذلك يحمي المواد الفولاذية من التآكل في البيئة المائية.

وبناء على الأبحاث، يقوم العلماء أيضاً بتطوير أنواع جديدة من الفولاذ المقاوم للتآكل، والذي لا يمكنه فقط تحمل البيئة البحرية القاسية، ولكنه أيضاً يتوافق مع نمو الشعاب المرجانية.

ويعد تآكل الصلب في البيئة البحرية مشكلة دولية، لا تتسبب فقط في خسائر اقتصادية ضخمة، بل تشكل أيضاً تهديداً لسلامة الهندسة البحرية.

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