"سوني" تكشف النقاب عن ميزة جديدة في "CES 2019".. ما هي؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت شركة "سوني" خلال معرض الالكترونيات العالمي في لاس فيغاس "CES 2019" عن إطلاق ميزة جديدة لسماعتها WH-1000XM3 عالية الإمكانيات، لافتةً إلى أنه "سيكون بمقدور المستخدمين الضغط على أحد الأزرار مع التحديث الجديد من أجل تشغيل أليكسا، ومن ثم يمكن طرح أوامر مثل تشغيل الملفات الصوتية أو تغيير الأغاني وغيرها، وهي من الأمور التي تقدمها السماعة".

وبذلك، تكون سوني وفرت خياراً آخراً للمساعدات الصوتية، خصاصاً أن مساعد غوغل يتوفر بشكل افتراضي مع السماعة. ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ هناك تحديث سيصل إلى سماعات سوني الأقدم منها WH-1000XM2 و WI-1000X لتوفير المساعد الصوتي.

مصدر الصورة: tech-wd

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