تسريبات تكشف عن هاتف "آيفون" الجديد بنظام الكاميرات الـ3

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ينتظر المستخدمون الهاتف الجديد الذي ستطلقه شركة "آبل" العالمية خلال العام 2019، إذ سيحمل اسم آيفون XI أو آيفون 11.

ويتميز الهاتف الجديد بنظام الكاميرات الثلاث في الخلف، ليكون شبيهاً بمنافسيه بنظام التشغيل أندرويد، مثل هواوي ميت 20 برو. إلى ذلك، فقد كشف موقع "ديجيت" المعني بأخبار التكنولوجيا أنّ "اثنتين من الكاميرات ستكونان فوق بعضهما أو عاموديتان، كما هو الحال مع هاتف آيفون X اس".

وأوضحت صحيفة "مترو" البريطانية أنّ "الكاميرتين ستشكلان مثلثاً متساوي الأضلاع مع الكاميرا الثالثة التي سيعلوها ضوء الفلاش المتوهج. وفي أسفل مربع الكاميرات والضوء، سيكون هناك مكبر الصوت".

ورغم هذا، فإنّ مصادر لفتت إلى أنّ "آيفون 11 ما زال في مرحلة التطوير الهندسي، ما يعني أن آبل يمكن أن تعمد إلى تغيير بعض المواصفات فيه قبل إنتاجه بصورة تجارية في سبتمبر/أيلول المقبل". كذلك، فإنّ لا معلومات متوفرة عن الإضافات التي ستتميز بوجود الكاميرات الـ3، خصوصاً أنّ "آبل أضافت تأثير العمق في نظام الكاميرتين بهواتف آيفون 10". وفي هذا الإطار، يتوقع الخبراء أن يكون لوجود الكاميرات الثالثة، نوايا بإضفاء الصور ثلاثية الأبعاد".

وكشفت التسريبات أنّ "الهاتف الجديد لن يختلف كثيراً عن سابقه من حيث التصميم الخارجي، وسيكون شبيها بآيفون X إس، بينما يعتقد بعض الخبراء أنه أبل قد تلجأ إلى ثقب الكاميرا في الشاشة".

مصدر الصورة: Tech2.org

للمزيد:

هواوي تعاقب موظفين استخدما آيفون لكتابة تغريدات