خبر هام لمستخدمي "وتسآب".. بياناتكم في خطرٍ كبير!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت تقارير عالمية جديدة أنّ "مستخدمي تطبيق وتسآب، مهددون بسرقة وقرصنة حساباتهم وبياناتهم الخاصة والبنكية"، لافتة إلى أنّ "تطبيق وتسآب غولد، ليس سوى طريقة يسعى من خلالها المقرصنون لـ سرقة بيانات المستخدمين".

وفي هذا الإطار، لفت موقع "ذا صن" البريطاني أنه "تم تداول خدعة WhatsApp Gold لأول مرة في العام 2016، ويزعم هذا الإصدار أنه يقدم لك إصداراً خاصاً وخفياً من خدمة الرسائل مع ميزات إضافية، كالقدرة على إجراء الدردشات المرئية، وإرسال 100 صورة دفعة واحدة، وحذف الرسائل بعد ساعات من إرسالها".

وأوضحت التقارير أنّ "هذا التطبيق كان يستخدم فقط من قبل المشاهير في السابق، والآن بات بوسع الجميع استخدامه".

ومن الواضح أنّ عدداً كبيراً من المستخدمين وقعوا ضحية هذه الخدعة خصوصاً أولئك الذي حصلوا على رابط يمكنهم من خلاله تنزيل التحديث. وفعلياً، فإنّ هذا الرابط يأخذهم مباشرة إلى فيروس يستخدمه المقرصنون لاختراق الهاتف والرسائل والبيانات الخاصة.

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